Усман Нурмагомедов не будет соперником Шаблия в финале Гран-при Bellator

Решение по титулу Нурмагомедова, дисквалифицированного на шесть месяцев, еще не принято

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов завершил выступление на Гран-при Bellator, соперник его соотечественника Александра Шаблия по финалу турнира определится позднее. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Ранее в субботу Шаблий единогласным решением судей победил бразильца Патрики Фрейре в пятираундовом поединке в легком весе в полуфинале Гран-при Bellator в Чикаго (США, штат Иллинойс).

"Усман Нурмагомедов на Гран-при больше выступать не будет. Соперник Шаблия по финалу будет объявлен позднее. Примус - один из возможных вариантов", - сказал собеседник агентства.

Соперником Шаблия по финалу Гран-при Bellator должен был стать Усман Нурмагомедов, в октябре победивший американца Брента Примуса в другом полуфинале и защитивший титул чемпиона в легком весе. 11 ноября американский журналист Ариэль Хельвани со ссылкой на исполнительного директора Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостера сообщил, что Нурмагомедов дисквалифицирован на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил. Результат его боя с Примусом аннулирован. Как сообщили ТАСС в Bellator, на данный момент решение о лишении россиянина титула не принято. Менеджер спортсмена Ризван Магомедов в беседе с ТАСС сказал, что Нурмагомедов "в Гран-при участвовать уже не будет".

Нурмагомедову 25 лет, он удерживает чемпионский пояс Bellator в легком весе с ноября 2022 года, проведя две защиты. В его активе 17 побед (14 - досрочно) и ни одного поражения. Усман Нурмагомедов является братом бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова.