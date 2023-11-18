Футболист Кривцов рассказал, что хочет дебютировать за сборную России в матче с кубинцами

Товарищеская игра между командами России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 ноября. /ТАСС/. Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов с нетерпением ждет дебюта за сборную России по футболу и хочет, чтобы это произошло в товарищеском матче с командой Кубы. Об этом Кривцов рассказал журналистам.

Матч между сборными России и Кубы пройдет 20 ноября в Волгограде и начнется в 19:30 мск.

"Завтра еще какие-то ощущения получу, наверное. Просто очень хочется дебютировать за сборную. С мотивацией проблем нет, сборная занимается, тренируется. Очень холодно, но все равно в такую погоду хочется больше тренироваться, чтобы согреться. Хороший соперник, будем играть только на победу", - сказал Кривцов.

Сбор национальной команды России начался 13 ноября, в ее состав вызваны полузащитники Александр Головин и Далер Кузяев, выступающие за клубы из чемпионата Франции. "Головин и Кузяев - прекрасные футболисты, неспроста играют за границей, в физическом плане превосходят", - отметил Кривцов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.