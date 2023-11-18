Чалов рассказал, что в сборной России нет равнодушных футболистов

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу морально и физически готова к товарищеской игре с командой Кубы, в составе российской сборной нет равнодушных игроков. Такое мнение журналистам высказал нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов.

"Все ребята в хорошей форме, готовы морально и физически. Посмотрели несколько игр сборной Кубы, понимаем, во что они играют, но будем отталкиваться от нас самих. На матче с командой Камеруна была приятная атмосфера, хочется, чтобы больше пришло болельщиков, чтобы их порадовать", - сказал Чалов.

"Конечно, когда ты играешь дома, они гонят тебя вперед, хочется показать себя с лучшей стороны. Будем отдавать все силы, постараемся играть в красивый футбол. Честно, сейчас не могу сказать по игре с командой Кении, много факторов было (сборная России в октябре сыграла вничью с кенийцами со счетом 2:2 - прим. ТАСС). Но со своей стороны могу сказать, что равнодушных нет, все хотят показывать свои лучшие качества", - добавил Чалов.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдет на "Волгоград - Арене" и начнется в 19:30 мск.