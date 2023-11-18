Журова считает, что WADA и МОК теряют контроль над мировым спортом

WADA и МОК выступили против участия иностранных спортсменов в Играх дружбы в России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийский комитет (МОК) давят на страны из-за надвигающейся потери контроля над мировым спортом. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

"WADA говорит, что наложит на спортсменов за приезд на соревнования какие-то санкции, - сказала Журова. - И что? Они же не контролируют Национальную баскетбольную ассоциацию и Национальную хоккейную лигу, создаются новые спортивные структуры. Там WADA и МОК не имеют контроля, спортсмены могут выбирать, где хотят участвовать".

"Да, WADA и МОК не нравится, но за что они могут дисквалифицировать спортсмена, если он поедет на соревнования? Какое право WADA имеет кого-то дисквалифицировать? Они ничего не смогут сделать. А антидопинговые правила у нас круче, чем в любом WADA, внутри страны и везде выдерживаем все правила", - добавила Журова.

17 ноября генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что организация обеспокоена проведением в России Игр дружбы в 2024 году. Он отметил, что Россия не имеет права проводить подобные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства кодексу WADA. 15 ноября Международный олимпийский комитет отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.