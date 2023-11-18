18 ноября, 09:25
Летние олимпийские виды спорта

Двукратный олимпийский чемпион марафонец Кипчоге получит докторскую степень

Элиуд Кипчоге. AP Photo/ Shuji Kajiyama
Элиуд Кипчоге
© AP Photo/ Shuji Kajiyama

В Университете сельского хозяйства и технологий Кении имени Джомо Кеньятты решили отметить вклад бегуна в общественную жизнь

ТАСС, 18 ноября. Университет сельского хозяйства и технологий Кении имени Джомо Кеньятты присвоил почетную докторскую степень двукратному олимпийскому чемпиону в марафоне Элиуду Кипчоге. Об этом сообщается на официальном сайте университета.

Отмечается, что Кипчоге будет присвоена степень доктора гуманитарных наук. Такое решение было принято в связи с вкладом Кипчоге в жизнь общества, в частности за строительство библиотек, спонсирование студентов и посадку деревьев в Кении.

Кипчоге 39 лет, он дважды одерживал победу на марафонской дистанции на Олимпийских играх (2016, 2020). На Олимпиаде 2008 года он завоевал серебро в беге на 5 000 м, а на Играх 2004 года - бронзу в этой же дисциплине. Ранее Кипчоге принадлежал мировой рекорд в марафоне (2 часа 1 минута 9 секунд), 8 октября рекорд был побит соотечественником Кипчоге Келвином Киптумом (2:00.35). 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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