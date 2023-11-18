18 ноября, 09:19
Сборные по футболу

Вратарь Артур Нигматуллин рассказал о главном впечатлении работы с Карпиным

Вратарь сборной России Артур Нигматуллин. Михаил Синицын/ ТАСС
Вратарь сборной России Артур Нигматуллин
© Михаил Синицын/ ТАСС

Голкипер "Пари Нижний Новгород" впервые был вызван в сборную России на ноябрьский сбор

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин понимает футболистов, это главное впечатление от работы с ним для вратаря "Пари Нижний Новгород" Артура Нигматуллина. Об этом Нигматуллин рассказал журналистам.

Нигматуллин впервые был вызван в сборную России на ноябрьский сбор.

"Одно впечатление работы с Карпиным в том, что он понимает футболистов, показывает и рассказывает, как надо играть, - сказал Нигматуллин. - Опасный футбол Карпина через вратарей? Современный футбол все смотрим, они все то же самое делают, все европейские команды делают так, это современные тенденции. Вызов в сборную вершина моей карьеры? Это цель, промежуточную я выполнил, но когда приехал в команду, понял, что нужно двигаться дальше к следующей цели".

Также Нигматуллин рассказал о работе с вратарями национальной команды Матвеем Сафоновым и Ильей Лантратовым. "Я смотрел на наших вратарей раньше, следил за Русланом Нигматуллиным, Сергеем Овчинниковым, Игорем Акинфеевым, но ориентиром для меня всегда был Оливер Кан, - сказал Нигматуллин. - Волосами похож, спасибо! - По последней информации, все три вратаря поедут на матч с командой Кубы. Я приверженец того, что всегда можно друг у друга учиться, у кого-то что-то лучше получается, у другого - что-то другое. Отношения среди вратарей сборной нормальные, общаемся, узнаем, как друг у друга дела в клубах".

"Я говорил, что с [тренером вратарей сборной России] Виталием Витальевичем [Кафановым] познакомились лично только на этом сборе, понятно, что заочно всегда общались, в играх где-то, да, он мне показал, объяснил, как надо играть, какие требования. Сложно сказать, на пике ли своей карьеры я нахожусь, но хороший отрезок - да, посмотрим по прошествии времени, тогда будет понятно, какой пик, может, еще выше будет. Да, конечно, я ждал вызова в сборную, пока буду играть, буду ждать вызова, ставить новые цели. Поэтому, конечно, ждал, 32 года для вратаря хороший возраст, у нас в Российской премьер-лиге играют вратари и старше меня", - добавил Нигматуллин.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдет на "Волгоград-Арене" и начнется в 19:30 мск. 

Теги:
Карпин, Валерий Георгиевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация