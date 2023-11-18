Вратарь Артур Нигматуллин рассказал о главном впечатлении работы с Карпиным

Голкипер "Пари Нижний Новгород" впервые был вызван в сборную России на ноябрьский сбор

НОВОГОРСК /Московская область/, 18 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин понимает футболистов, это главное впечатление от работы с ним для вратаря "Пари Нижний Новгород" Артура Нигматуллина. Об этом Нигматуллин рассказал журналистам.

Нигматуллин впервые был вызван в сборную России на ноябрьский сбор.

"Одно впечатление работы с Карпиным в том, что он понимает футболистов, показывает и рассказывает, как надо играть, - сказал Нигматуллин. - Опасный футбол Карпина через вратарей? Современный футбол все смотрим, они все то же самое делают, все европейские команды делают так, это современные тенденции. Вызов в сборную вершина моей карьеры? Это цель, промежуточную я выполнил, но когда приехал в команду, понял, что нужно двигаться дальше к следующей цели".

Также Нигматуллин рассказал о работе с вратарями национальной команды Матвеем Сафоновым и Ильей Лантратовым. "Я смотрел на наших вратарей раньше, следил за Русланом Нигматуллиным, Сергеем Овчинниковым, Игорем Акинфеевым, но ориентиром для меня всегда был Оливер Кан, - сказал Нигматуллин. - Волосами похож, спасибо! - По последней информации, все три вратаря поедут на матч с командой Кубы. Я приверженец того, что всегда можно друг у друга учиться, у кого-то что-то лучше получается, у другого - что-то другое. Отношения среди вратарей сборной нормальные, общаемся, узнаем, как друг у друга дела в клубах".

"Я говорил, что с [тренером вратарей сборной России] Виталием Витальевичем [Кафановым] познакомились лично только на этом сборе, понятно, что заочно всегда общались, в играх где-то, да, он мне показал, объяснил, как надо играть, какие требования. Сложно сказать, на пике ли своей карьеры я нахожусь, но хороший отрезок - да, посмотрим по прошествии времени, тогда будет понятно, какой пик, может, еще выше будет. Да, конечно, я ждал вызова в сборную, пока буду играть, буду ждать вызова, ставить новые цели. Поэтому, конечно, ждал, 32 года для вратаря хороший возраст, у нас в Российской премьер-лиге играют вратари и старше меня", - добавил Нигматуллин.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы. Встреча пройдет на "Волгоград-Арене" и начнется в 19:30 мск.