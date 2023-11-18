Пилот "Феррари" Леклер выиграл квалификацию Гран-при Лас-Вегаса "Формулы-1"

Со второй стартовой позиции гонку начнет Макс Ферстаппен, с третьей - Джордж Расселл

ТАСС, 18 ноября. Гонщик команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер одержал победу в квалификации Гран-при Лас Вегаса (штат Невада, США) чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года.

Вторым стал партнер Леклера по команде испанец Карлос Сайнс - младший, однако он не сможет стартовать со второй позиции. Во время первой свободной сессии произошел инцидент на городской трассе - во время проезда пилота по прямой дренажная решетка сорвалась с креплений и разбила машину испанца. Из-за инцидента на машине Сайнса-младшего пришлось заменить шасси, мотор и коробку передач, что повлекло за собой штраф в виде потери десяти мест на старте гонки.

Со второй позиции стартует нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл", раннее досрочно оформивший чемпионство. Третьим стартует британец Джордж Расселл из "Мерседеса".

Гонка состоится в воскресенье и начнется в 09:00 мск (22:00 субботы по местному времени).