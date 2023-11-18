Биатлонист Халили призвал заниматься развитием спорта в стране, а не угрозами

Ранее вице-президент Союза биатлонистов России по спорту Павел Ростовцев заявлял, что не понимает, зачем нужна Международная лига клубного биатлона, кроме того, что спортсмены могут на ней заработать

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноября. /ТАСС/. Спортсмены, тренеры и Союз биатлонистов России (СБР) должны вместе работать над развитием биатлона и спорта в стране, а не угрожать друг другу. Такое мнение высказал ТАСС Карим Халили, занявший первое место в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), проходящем в Ханты-Мансийске.

Ранее вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев заявлял, что не понимает, зачем нужны соревнования МЛКБ, кроме того, что спортсмены могут на них заработать. Также он отмечал, что СБР не может запретить спортсменам участвовать в этих соревнованиях, при этом он предостерег о санкциях, которые могут быть за участие в турнирах, не включенных в календарный план.

"Что касается заявлений Ростовцева, то считаю, что мы должны все вместе работать над развитием биатлона и спорта в нашей стране, а не угрожать кому-то", - сказал Халили.

Также он добавил, что для него важнее сам результат и получился хороший старт сезона среди сильных спортсменов из России и Белоруссии, а финансы стали очень хорошим бонусом.

В субботу на Кубке Международной лиги клубного биатлона прошел мужской масс-старт, победу одержал Халили, вторым стал белорус Антон Смольский, тройку призеров замкнул еще один представитель Белоруссии Никита Лобастов.

О соревнованиях в Ханты-Мансийске

Кубок Международной лиги клубного биатлона проходит 18-19 ноября в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. В нем принимают участие биатлонисты России и Белоруссии. Ожидалось также участие спортсменов из Китая, однако они отказались от поездки в Россию после угроз со стороны Международного союза биатлонистов (IBU), который не санкционировал проведение турнира.

В программе соревнований четыре гонки: в первый день прошли мужской и женский масс-старты, во второй состоятся гонки преследования. Турнир носит коммерческий характер, в биатлонной лиге ранее сообщили, что победители гонок получат по 1 млн рублей, за второе место полагается 500 тысяч рублей, за третье - 250 тысяч рублей.

Учредителями Международной лиги клубного биатлона стали Региональный клуб биатлона Московской области и Белорусский клуб биатлона, основная цель организации - проведение альтернативных IBU соревнований. Поскольку клубы не входят в IBU и Союз биатлонистов России, деятельность лиги не попадает под их юрисдикцию.