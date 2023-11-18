Фигурист Савосин рассказал, что на этапе Гран-при в Самаре пришлось побороться за прыжки

Спортсмен набрал за произвольную программу 94,66 балла

САМАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Фигуристу Роману Савосину, выступавшему первым на этапе Гран-при в Самаре, было непросто из-за стартового номера и пришлось побороться за прыжки. Об этом фигурист рассказал журналистам после своего выступления.

На своем первом этапе серии в Гран-при в Уфе фигурист лидировал после короткой программы, преодолев планку в 100 баллов. На этот раз его результат составил 94,66 балла.

"Мне кажется, что похуже [чем в Уфе] сегодня был, - сказал Савосин. - Пришлось прыжки вытягивать. Может, это в связи с тем, что я первый катался - это мне сложно, психологический момент. Мне всегда нужно после разминки выйти и перевести дух".

"Но я поборолся и все сделал, - отметил фигурист. - К этому этапу мы старались продолжать работать в спокойном режиме. Если удастся снова пробить отметку в сто баллов на чемпионате России, буду рад".

На вопрос о зрителях фигурист рассказал, что даже не успел оглядеться. "Я так быстро вышел, так быстро началась разминка, что даже не успел оглядеться. Но аплодисменты слышал, игрушки есть, - сказал Савосин, продемонстрировал игрушечную собачку. - Все прекрасно".

Произвольную программу фигуристы представят 19 ноября.