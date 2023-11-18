18 ноября, 11:01,
обновлено 18 ноября, 11:11

Россия выплатит взнос в WADA в случае определения формулы финансирования

РФ не отказывается от уплаты взноса и готова его осуществить до конца года, сообщили в пресс-службе Министерства спорта

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россия не отказывается от уплаты ежегодного взноса во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и готова осуществить его до конца года в случае определения универсальной формулы финансирования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

"В настоящее время отсутствует утвержденная государствами формула финансирования WADA, - сказали в пресс-службе. - В качестве основания для формирования ежегодного бюджета агентства используется Копенгагенская антидопинговая декларация 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств. Россия не отказывается от уплаты взноса и готова его осуществить до конца года - в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны".

Из 50 стран Европы (включая Израиль) взносы в WADA выплатили полностью или практически полностью 45 государств. Не поступили взносы от России ($1 267 023), Белоруссии ($46 032), Грузии ($15 841), Исландии ($13 443) и Монако ($13 443). Россия заплатила взнос в бюджет WADA за 2022 год в январе 2022 года, за 2021-й - в апреле 2021-го. 

Теги:
Россия
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