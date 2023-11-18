В сборной Кубы по футболу рассказали, что не привыкли к низким температурам в России

Команда прилетела в Волгоград на товарищеский матч с россиянами

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной Кубы были довольны приемом в Волгограде, но к низкой погоде они не привыкли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сборной Кубы.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы, встреча состоится на "Волгоград-Арене" и начнется в 19:30 мск.

"К сожалению, я не поехал в Волгоград, потому что у меня есть другие задачи, которые нужно выполнить, - сказал собеседник агентства. - Однако я поговорил с людьми из команды, и они сказали мне, что погода очень холодная. Они довольны приемом и благодарны за гостеприимство, но они не привыкли к таким низким температурам".

18 ноября пресс-служба сборной России сообщила, что команда Кубы прилетела в Волгоград на матч. Футболистов встретили с караваем.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчей. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что в игре с кубинцами предусмотрено шесть замен, поэтому встреча должна пойти в рейтинг ФИФА.