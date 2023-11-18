Голдобин установил рекорд "Спартака" по голам за один регулярный сезон КХЛ

Нападающий забросил 23-ю шайбу в сезоне в матче с "Ладой"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Николай Голдобин установил клубный рекорд по количеству заброшенных шайб за один регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги. Он отметился 23-м голом в текущем сезоне на 15-й минуте домашнего матча против тольяттинской "Лады".

Ранее рекорд делили словак Штефан Ружичка, американец Райан Стоа и россиянин Сергей Широков, которые забрасывали по 22 шайбы в рамках одного регулярного сезона. Ружичка установил это достижение в сезоне-2011/12, Стоа повторил его в сезоне-2016/17, Широков - в сезоне-2020/21.

Рекорд лиги по голам за один регулярный чемпионат удерживает Сергей Мозякин. В сезоне-2016/17 россиянин, выступавший тогда за магнитогорский "Металлург", забросил 48 шайб.

В матче "Спартак" - "Лада" завершился первый период. На текущий момент счет встречи - 3:1. Другими голами в составе красно-белых отметились Александр Пашин (3-я минута) и Александр Бурмистров (9). У тольяттинцев отличился Владислав Червоненко (20).

Голдобин является лидером гонки бомбардиров КХЛ с 48 очками (23 гола + 25 передач). Он также возглавляет список лучших снайперов лиги. В гонке ассистентов форвард делит второе место с канадским нападающим омского "Авангарда" Райаном Спунером (по 25 передач), уступая только другому игроку "Авангарда" Владимиру Ткачеву (33).

Голдобину 28 лет, он был выбран клубом "Сан-Хосе" под 27-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2014 года. В НХЛ нападающий играл за "Сан-Хосе" и "Ванкувер". Нынешним летом форвард перешел в "Спартак", подписав контракт на два года. В сезоне-2022/23 он выступал за магнитогорский "Металлург". В КХЛ нападающий также представлял московский ЦСКА.