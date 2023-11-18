18 ноября, 11:40
Фигурное катание

Гуменник решил, какой вариант проката показать на этапе Гран-при России в Самаре, утром

Спортсмен занял первое место в короткой программе

САМАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник тренировал несколько вариантов проката и принял окончательное решение утром перед выступлениями. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу Гуменник выиграл короткую программу пятого этапа Гран-при, который проходит в Самаре.

"За неделю до соревнований я стал тренировать два варианта - запасной с сальховом и основной с лутцом. Утром я был не уверен, какой из них катать - в моей голове и лутц, и сальхов были в равновесии, - сказал Гуменник. - Спросил тренера - она сказала сальхов, даже спрашивать не стал почему. Лутц в хорошем состоянии, сальхов еще лучше".

"Мне было важно не создавать в очередной раз [неудачную] тенденцию [после короткой программы], как в Красноярске. Если сначала катаешься плохо, потом сложнее выступать хорошо. Из-за контента я был более уверен, и в форму более хорошую вошел. Ехал сюда с настроем показать все, что натренировал", - добавил фигурист.

Мужчины представят произвольную программу на этапе Гран-при в Самаре 19 ноября. 

Теги:
Фигурное катание
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