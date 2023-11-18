18 ноября, 11:50
Фигурное катание

Фигурист Мозалев рассказал, что устал расстраиваться от прокатов

В короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре спортсмен занял 7-е место

САМАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Фигурист Андрей Мозалев устал расстраиваться из-за неудачных прокатов и теперь хочет кататься только в удовольствие. Об этом спортсмен рассказал журналистам после неудачного исполнения короткой программы на этапе серии Гран-при России в Самаре.

Мозалев не справился с четверным сальховом - недокрут и падение, а также потерял каскад, упав с четверного тулупа. В итоге перед произвольной программой фигурист занимает седьмое место.

"Что случилось, то случилось, - сказал Мозалев. - Это уже можно забыть и кататься дальше в удовольствие. Главное даже не результат, особенно в такой сезон - международных стартов нет. Нужно просто получать удовольствие от катания и не зацикливаться на прыжках".

Спортсмен отметил, что каждый турнир требует разной подготовки: "Каждый старт - это разные ощущения, лед, каток, зрители. И нужно чуть по-другому готовиться. Я устал расстраиваться, хочу счастливую радостную жизнь, а не вот это все".

Мозалев подчеркнул, что для него очень важно, что публика поддерживает его при любом катании: "Я слышал их и во время проката, и до, и после, всегда слышу болельщиков, и это приятно. Меня поддерживают в любом случае, даже несмотря на то, как я катаю. Это очень дорого для спортсмена. Когда что-то не получается, когда мотивация пропадает, остается именно это - кататься ради зрителей".

Мужчины представят произвольную программу на этапе Гран-при России в Самаре 19 ноября. 

Теги:
Фигурное катание
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