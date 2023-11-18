18 ноября, 12:02
Сборные по футболу

В РФС ожидают полные трибуны на матче сборных России и Кубы

"Волгоград Арена". Дмитрий Рогулин/ ТАСС
"Волгоград Арена"
© Дмитрий Рогулин/ ТАСС

На данный момент на товарищескую встречу продано 35 тыс. билетов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ожидает полные трибуны на товарищеском матче сборных России и Кубы. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы, встреча состоится на "Волгоград-Арене" и начнется в 19:30 мск.

"На вечер 17 ноября на матч сборной России с командой Кубы продано 35 тыс. билетов. В РФС ожидают полную заполняемость стадиона на эту игру", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчей. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что в игре с кубинцами предусмотрено шесть замен, поэтому встреча должна пойти в рейтинг ФИФА. 

Теги:
КубаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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