В РФС ожидают полные трибуны на матче сборных России и Кубы

На данный момент на товарищескую встречу продано 35 тыс. билетов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ожидает полные трибуны на товарищеском матче сборных России и Кубы. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

20 ноября сборная России проведет товарищеский матч с командой Кубы, встреча состоится на "Волгоград-Арене" и начнется в 19:30 мск.

"На вечер 17 ноября на матч сборной России с командой Кубы продано 35 тыс. билетов. В РФС ожидают полную заполняемость стадиона на эту игру", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчей. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что в игре с кубинцами предусмотрено шесть замен, поэтому встреча должна пойти в рейтинг ФИФА.