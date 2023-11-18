18 ноября, 12:06
Фигурное катание

Фигурист Ерохов настроен исправить ошибки в произвольной программе на Гран-при Самары

Спортсмен занимает третье место после короткой программы

САМАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Фигурист Алексей Ерохов недоволен своим выступлением в короткой программе на этапе Гран-при России в Самаре и настроен исправить ошибки в произвольной. Об этом он рассказал журналистам.

Ерохов идет третьим после короткой программы, он набрал 90,69 балла.

"Все сделал, но было много мелких ошибок, - сказал Ерохов. - Волнения не было, но я плохо провел шестиминутную разминку. Рад, что хотя бы собрал все в прокате. Попробую завтра все исправить".

Произвольную программу фигуристы представят 19 ноября. 

Теги:
Фигурное катание
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