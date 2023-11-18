Фигуристка Синицына лидирует после короткой программы на этапе Гран-при России в Самаре

Второе место занимает Дарья Садкова, третье - Майя Хромых

САМАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Ксения Синицына занимает первое место после короткой программы на четвертом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Самаре.

Фигуристка получила за прокат 73,77 балла. Второй стала Дарья Садкова (72,93), третьей - Майя Хромых (66,69). Произвольную программу девушки представят 19 ноября.

Следующий этап Гран-при пройдет в Москве (25-26 ноября). Финал серии состоится с 15 по 18 февраля в Магнитогорске в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов. Победительницей первого и второго этапов стала Аделия Петросян, третьего - Анна Фролова, четвертого - Софья Муравьева.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.