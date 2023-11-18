"Спартак" обыграл "Ладу" и одержал третью победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл тольяттинскую "Ладу" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Александр Пашин (3-я минута), Александр Бурмистров (9), Николай Голдобин (15, 44), Максим Цыплаков (34). У проигравших отличились Владислав Червоненко (20), Дмитрий Кугрышев (38), Никита Михайлов (58).
Голдобин забросил 23-ю и 24-ю шайбы в текущем сезоне, нападающий установил клубный рекорд по количеству голов за один регулярный чемпионат. Ранее рекорд делили словак Штефан Ружичка, американец Райан Стоа и россиянин Сергей Широков, которые забрасывали по 22 шайбы в рамках одного регулярного чемпионата. Бурмистров забросил первую шайбу в сезоне, он играл в первом звене вместо Ивана Морозова, который получил травму 16 ноября в матче против уфимского "Салавата Юлаева".
"Спартак" одержал третью победу подряд в КХЛ. Команды второй раз сыграли друг с другом в сезоне, 11 ноября "Лада" в Тольятти одержала победу в серии буллитов со счетом 4:3.
"Спартак" возглавляет Западную конференцию и общую таблицу КХЛ с 49 очками после 33 матчей. "Лада" идет третьей в Восточной конференции с 42 очками после 33 встреч. В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом" 21 ноября, "Лада" днем ранее примет минское "Динамо".
1
Спартак
32
20
2
0
1
2
7
119-85
47
2
Динамо М
31
16
4
1
1
2
7
94-70
45
3
Локомотив
30
18
1
0
1
1
9
79-62
40
4
Торпедо
31
16
2
0
1
1
11
91-73
38
5
СКА
30
15
1
1
0
0
13
90-70
34
6
ЦСКА
30
13
2
1
0
2
12
90-69
34
7
Динамо Мн
30
9
4
1
2
2
12
81-77
32
8
Северсталь
30
11
0
2
2
3
12
98-94
31
9
Сочи
32
10
1
2
0
2
17
83-116
28
10
Витязь
32
7
2
2
2
2
17
63-107
26
11
Куньлунь РС
35
4
2
4
2
3
20
75-122
25
1
Металлург
32
16
3
1
2
2
8
101-82
44
2
Авангард
31
12
6
2
0
3
8
93-86
43
2
Лада
33
15
1
2
1
5
9
86-82
42
4
Ак Барс
31
14
5
0
0
2
10
92-74
40
5
Автомобилист
33
13
3
2
3
1
11
77-70
40
6
Салават Юлаев
31
17
1
0
0
1
12
86-64
37
7
Трактор
31
12
4
1
0
3
11
81-68
37
8
Сибирь
31
8
2
4
2
2
13
71-89
32
9
Нефтехимик
31
10
2
1
2
3
13
73-96
31
10
Амур
31
11
0
1
4
2
13
68-83
30
11
Барыс
32
5
1
3
2
5
16
72-97
25
12
Адмирал
29
4
2
1
4
2
16
59-88
20