"Спартак" обыграл "Ладу" и одержал третью победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл тольяттинскую "Ладу" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Александр Пашин (3-я минута), Александр Бурмистров (9), Николай Голдобин (15, 44), Максим Цыплаков (34). У проигравших отличились Владислав Червоненко (20), Дмитрий Кугрышев (38), Никита Михайлов (58).

Голдобин забросил 23-ю и 24-ю шайбы в текущем сезоне, нападающий установил клубный рекорд по количеству голов за один регулярный чемпионат. Ранее рекорд делили словак Штефан Ружичка, американец Райан Стоа и россиянин Сергей Широков, которые забрасывали по 22 шайбы в рамках одного регулярного чемпионата. Бурмистров забросил первую шайбу в сезоне, он играл в первом звене вместо Ивана Морозова, который получил травму 16 ноября в матче против уфимского "Салавата Юлаева".

"Спартак" одержал третью победу подряд в КХЛ. Команды второй раз сыграли друг с другом в сезоне, 11 ноября "Лада" в Тольятти одержала победу в серии буллитов со счетом 4:3.

"Спартак" возглавляет Западную конференцию и общую таблицу КХЛ с 49 очками после 33 матчей. "Лада" идет третьей в Восточной конференции с 42 очками после 33 встреч. В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом" 21 ноября, "Лада" днем ранее примет минское "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Спартак 32 20 2 0 1 2 7 119-85 47 2 Динамо М 31 16 4 1 1 2 7 94-70 45 3 Локомотив 30 18 1 0 1 1 9 79-62 40 4 Торпедо 31 16 2 0 1 1 11 91-73 38 5 СКА 30 15 1 1 0 0 13 90-70 34 6 ЦСКА 30 13 2 1 0 2 12 90-69 34 7 Динамо Мн 30 9 4 1 2 2 12 81-77 32 8 Северсталь 30 11 0 2 2 3 12 98-94 31 9 Сочи 32 10 1 2 0 2 17 83-116 28 10 Витязь 32 7 2 2 2 2 17 63-107 26 11 Куньлунь РС 35 4 2 4 2 3 20 75-122 25