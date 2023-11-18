18 ноября, 13:24
КХЛ

"Спартак" обыграл "Ладу" и одержал третью победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл тольяттинскую "Ладу" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Александр Пашин (3-я минута), Александр Бурмистров (9), Николай Голдобин (15, 44), Максим Цыплаков (34). У проигравших отличились Владислав Червоненко (20), Дмитрий Кугрышев (38), Никита Михайлов (58).

Голдобин забросил 23-ю и 24-ю шайбы в текущем сезоне, нападающий установил клубный рекорд по количеству голов за один регулярный чемпионат. Ранее рекорд делили словак Штефан Ружичка, американец Райан Стоа и россиянин Сергей Широков, которые забрасывали по 22 шайбы в рамках одного регулярного чемпионата. Бурмистров забросил первую шайбу в сезоне, он играл в первом звене вместо Ивана Морозова, который получил травму 16 ноября в матче против уфимского "Салавата Юлаева".

"Спартак" одержал третью победу подряд в КХЛ. Команды второй раз сыграли друг с другом в сезоне, 11 ноября "Лада" в Тольятти одержала победу в серии буллитов со счетом 4:3.

"Спартак" возглавляет Западную конференцию и общую таблицу КХЛ с 49 очками после 33 матчей. "Лада" идет третьей в Восточной конференции с 42 очками после 33 встреч. В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом" 21 ноября, "Лада" днем ранее примет минское "Динамо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Спартак

32

20

2

0

1

2

7

119-85

47

2

Динамо М

31

16

4

1

1

2

7

94-70

45

3

Локомотив

30

18

1

0

1

1

9

79-62

40

4

Торпедо

31

16

2

0

1

1

11

91-73

38

5

СКА

30

15

1

1

0

0

13

90-70

34

6

ЦСКА

30

13

2

1

0

2

12

90-69

34

7

Динамо Мн

30

9

4

1

2

2

12

81-77

32

8

Северсталь

30

11

0

2

2

3

12

98-94

31

9

Сочи

32

10

1

2

0

2

17

83-116

28

10

Витязь

32

7

2

2

2

2

17

63-107

26

11

Куньлунь РС

35

4

2

4

2

3

20

75-122

25

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

32

16

3

1

2

2

8

101-82

44

2

Авангард

31

12

6

2

0

3

8

93-86

43

2

Лада

33

15

1

2

1

5

9

86-82

42

4

Ак Барс

31

14

5

0

0

2

10

92-74

40

5

Автомобилист

33

13

3

2

3

1

11

77-70

40

6

Салават Юлаев

31

17

1

0

0

1

12

86-64

37

7

Трактор

31

12

4

1

0

3

11

81-68

37

8

Сибирь

31

8

2

4

2

2

13

71-89

32

9

Нефтехимик

31

10

2

1

2

3

13

73-96

31

10

Амур

31

11

0

1

4

2

13

68-83

30

11

Барыс

32

5

1

3

2

5

16

72-97

25

12

Адмирал

29

4

2

1

4

2

16

59-88

20

  

Теги:
КХЛ
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