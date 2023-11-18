18 ноября, 13:34
Фигурное катание

Фигуристка Хромых отметила, что призыв болельщиков "Майя может" дает ей силы и уверенность

Спортсменка вернулась к соревнованиям после пропуска двух сезонов из-за травмы

САМАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Майя Хромых получает заряд сил и уверенности, когда слышит от болельщиков с трибун девиз "Майя может". Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления с короткой программой на этапе Гран-при России в Самаре.

Хромых почти два сезона не выступала из-за проблем со здоровьем. Ее первым стартом после перерыва стал этап серии в Красноярске, где она стала пятой. Там спортсменка шла восьмой после короткой программы, в Самаре она занимает третье место.

"Я работала над своим настроем, - рассказала Хромых. - Настраивалась, конечно, на чистый прокат. Но как есть, так есть. Рада, что откатала не хуже, чем в Красноярске, а лучше. И этим я удовлетворена. Конечно, я слышала, как мне кричали с трибун "Майя может", "Майя, давай". Это придало сил и уверенности".

"Наверное, я еще не совсем втянулась, чувствую, что для этого еще больше нужно выступать, - отметила Хромых. - Еще есть нервы, есть остаточное чувство, что я только возвращаюсь. Но уже меньше". 

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Фигурное катание
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