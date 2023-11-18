18 ноября, 13:37
Международная выставка-форум "Россия"

Шахматист Карякин рассказал о любимых компьютерных играх

Сергей Карякин. Михаил Метцель/ ТАСС
Сергей Карякин
© Михаил Метцель/ ТАСС

Карякин считает, что шахматы и киберспорт в чем-то близки

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Участник матча за мировую шахматную корону 2016 года россиянин Сергей Карякин любит играть в "Героев меча и магии 3", Age of Empires и S.T.A.L.K.E.R. Об этом он рассказал журналистам на выставке-форуме "Россия".

"Шахматы и киберспорт в чем-то близки - особенно, если речь идет об играх со стратегической составляющей, потому что ты должен тратить много времени, тренироваться, иначе не сможешь победить. Я сам люблю играть дома в компьютерные игры, но если говорить о Counter Strike, то там у меня шансов на успех немного, надо подобрать игру, где у меня хорошо бы получалось. Мне всегда нравились третьи "Герои", Age of Empires, из более современного - S.T.A.L.K.E.R, причем я в разные части играл", - сказал Карякин.

Карякину 33 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Карякин, Сергей АлександровичМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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