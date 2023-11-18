Фигуристка Синицына рассказала, что тренировалась с переломом на контрольных прокатах

На этапе Гран-при России в Самаре спортсменка занимает первое место после короткой программы

САМАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Врачи не сразу обнаружили перелом у фигуристки Ксении Синицыной, на контрольных прокатах спортсменка тренировалась с травмой. Об этом она рассказала журналистам.

В субботу Синицина набрала 73,77 балла за прокат и лидирует по итогам короткой программы на четвертом этапе серии Гран-при России в Самаре.

"Самочувствие уже в норме, травма больше не беспокоит, было тяжело морально выходить, начинать заново проделанную за лето работу, - сказала Синицына. - На контрольных прокатах подумали, что ушиб через два часа пройдет, а на произвольной программе все также болело и не могла наступить, потом сделали рентген, тоже сказали ушиб. Травматолог сказал посидеть шесть дней и после выходить на лед, отсидела шесть дней, чуть получше стало, но лутц и флип было больно делать. Через 10 дней сделали повторный снимок, подъехала к рентгенологу - он сказал, так у тебя перелом был, ты не знаешь? В итоге сделали повторный снимок - я прыгаю, а у меня перелом зарастает. Посидела еще дней пять, и я поехала на восстановление, рентген на руки не выдавали, травматолог травмы не увидел, вот так бывает".