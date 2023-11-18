18 ноября, 13:39
Фигурное катание

Фигуристка Синицына рассказала, что тренировалась с переломом на контрольных прокатах

На этапе Гран-при России в Самаре спортсменка занимает первое место после короткой программы

САМАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Врачи не сразу обнаружили перелом у фигуристки Ксении Синицыной, на контрольных прокатах спортсменка тренировалась с травмой. Об этом она рассказала журналистам.

В субботу Синицина набрала 73,77 балла за прокат и лидирует по итогам короткой программы на четвертом этапе серии Гран-при России в Самаре.

"Самочувствие уже в норме, травма больше не беспокоит, было тяжело морально выходить, начинать заново проделанную за лето работу, - сказала Синицына. - На контрольных прокатах подумали, что ушиб через два часа пройдет, а на произвольной программе все также болело и не могла наступить, потом сделали рентген, тоже сказали ушиб. Травматолог сказал посидеть шесть дней и после выходить на лед, отсидела шесть дней, чуть получше стало, но лутц и флип было больно делать. Через 10 дней сделали повторный снимок, подъехала к рентгенологу - он сказал, так у тебя перелом был, ты не знаешь? В итоге сделали повторный снимок - я прыгаю, а у меня перелом зарастает. Посидела еще дней пять, и я поехала на восстановление, рентген на руки не выдавали, травматолог травмы не увидел, вот так бывает". 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация