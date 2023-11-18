Хоккеист "Лады" Джозефс получил порез руки в матче со "Спартаком"

В клубе надеются, что это повреждение несерьезное

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Нападающий "Лады" Трой Джозефс порезал руку в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Спартака". Об этом журналистам рассказал главный тренер "Лады" Олег Браташ.

"Спартак" обыграл "Ладу" со счетом 5:3. В одном из эпизодов вместо Джозефса малый штраф отбывал Сергей Шумаков.

"У него неприятный порез руки. Надеюсь, что с ним все в порядке", - сказал Браташ.

"Результат игры предопределило начало, когда мы пропустили три шайбы. С такой форой сложно отыгрываться. С таким запасом хорошо действовать. С арбитрами я разговаривал после вынесения нам удаления, когда мы играли вчетвером, потому что у меня был вопрос по поводу выброса шайбы. Я слышал, как шайба чиркнула о заградительное стекло", - добавил он.