18 ноября, 13:55
Фигурное катание

Фигуристка Садкова рассказала, что хочет на Гран-при в Самаре закрыть юниорский "гештальт"

В прошлом году на этапе юниорской серии в Самаре спортсменка не лучшим образом исполнила короткую программу

САМАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Фигуристка Дарья Садкова приехала на этап серии Гран-при в Самару с целью закрыть юниорский "гештальт". Об этом фигуристка рассказала журналистам после короткой программы.

Садкова занимает второе место после короткой программы. На предыдущем этапе серии Гран-при в Казани фигуристка заняла третье место.

"Психологически мне было посложнее, чем на этапе Гран-при в Казани, - рассказала Садкова. - Здесь у меня сегодня не очень хорошо прошла первая тренировка, из-за этого психологически было тяжелее, когда я катаю чисто, я уверена на прокате. В прошлом году на этапе [юниорской серии Гран-при России] в Самаре у меня не получилось в короткой программе - упала с каскада, с лутца, в этот раз хотелось закрыть гештальт и достойно откатать".

Спортсменка рассказала, что ей психологически непросто выступать на двух этапах серии подряд: "Сложнее психологически - надо сразу же перенастроиться на следующий этап. Только приехала из Казани, и на третий тренировочный день мы уезжали. Надо забывать все, что там было, и с чистого листа начинать здесь, заново все доказывать".

"Не удалось хорошо показать первый прыжок, тройной флип был сделан криво, им я недовольна совсем, - сообщила Садкова. - Остальную программу я выполнила достаточно хорошо, чему очень рада. Пересмотрю распечатку, весь прокат, сделаю работу над ошибками и буду готовиться к произвольной программе".

Произвольную программу фигуристки представят 19 ноября. 

Теги:
Фигурное катание
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