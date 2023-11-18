Жамнов заявил, что хоккеист "Спартака" Морозов не сыграет до конца года

Форвард получил травму в матче с "Салаватом Юлаевым"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Иван Морозов продолжает обследоваться после травмы и, вероятнее всего, вернется в состав команды уже в январе. Об этом журналистам заявил главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

16 ноября Морозов получил травму в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против уфимского "Салавата Юлаева" (6:2), игрок пропустил домашнюю субботнюю игру против тольяттинской "Лады" (5:3).

"По Морозову - он обследуется. Но, скорее всего, мы увидим его после Нового года", - сказал Жамнов.

Ранее Морозов был включен в число участников Матча звезд КХЛ, который пройдет 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене". Также нападающий "Спартака" вошел в расширенный состав сборной "Россия 25" на Кубок Первого канала, который пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря.

Морозову 23 года, в текущем регулярном чемпионате он провел 30 игр, в которых забросил 9 шайб и отдал 22 голевые передачи.