18 ноября, 14:01
КХЛ

Жамнов заявил, что хоккеист "Спартака" Морозов не сыграет до конца года

Форвард получил травму в матче с "Салаватом Юлаевым"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Иван Морозов продолжает обследоваться после травмы и, вероятнее всего, вернется в состав команды уже в январе. Об этом журналистам заявил главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

16 ноября Морозов получил травму в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против уфимского "Салавата Юлаева" (6:2), игрок пропустил домашнюю субботнюю игру против тольяттинской "Лады" (5:3).

"По Морозову - он обследуется. Но, скорее всего, мы увидим его после Нового года", - сказал Жамнов.

Ранее Морозов был включен в число участников Матча звезд КХЛ, который пройдет 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене". Также нападающий "Спартака" вошел в расширенный состав сборной "Россия 25" на Кубок Первого канала, который пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря.

Морозову 23 года, в текущем регулярном чемпионате он провел 30 игр, в которых забросил 9 шайб и отдал 22 голевые передачи. 

Теги:
КХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация