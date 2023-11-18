Тарпищев считает, что Медведев готов выйти в финал Итогового турнира ATP

В полуфинале россиянин играет с итальянцем Янником Синнером

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Даниил Медведев по классу игры превосходит итальянца Янника Синнера и готов выйти в финал Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Медведев готов выйти в финал, мне кажется, он в хорошей форме. Корт, конечно, чудной, ритм отскока странный - много ошибок у спортсменов на простых мячах, - сказал Тарпищев. - На обычных хардах ритм другой".

"Если будет подавать хорошо, то шансы будут высокие. Объективно, по классу игры Медведев посильнее Синнера", - добавил он.

Полуфинальный матч Итогового турнира ATP между Медведевым и Синнером проходит 18 ноября.