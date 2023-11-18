Жамнов считает, что в команде "Россия 25" должны быть только игроки не старше 25 лет

Национальная команда в декабре примет участие в Кубке Первого канала

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. В составе национальной команды "Россия 25" на Кубок Первого канала по хоккею должны присутствовать именно игроки в возрасте до 25 лет, а не старше. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. В расширенный список команды "Россия 25" вошли 52 человека, несколько из них старше 25 лет.

"У меня свое мнение по поводу сборной до 25 лет, не знаю, кто с ним согласится. В моем понимании есть команды до 18, 20, 25 лет, то есть есть ограничения по возрасту. А в этом списке, когда есть игроки 26-27 лет, мы не знаем, для чего это делается. Понятно, что мы хотим посмотреть молодежь, наши перспективы перед следующей Олимпиадой. Если есть сборная до 25 лет, то и игроки должны быть до 25 лет", - сказал Жамнов.

Из "Спартака" в список вошли защитник Егор Савиков, нападающие Николай Голдобин, Иван Морозов и Павел Порядин. Ранее Жамнов сообщил, что Морозов из-за травмы не выйдет на лед до конца года.