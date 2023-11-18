В Москве прошло открытие Кубка России по ушу

Соревнования продлятся до 20 ноября

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Церемония открытия Кубка России по ушу и всероссийского турнира "Связь поколений" прошла в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии открытия приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин и посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"Позвольте выразить признательность Федерации ушу России за ваш труд по развитию спорта и, самое главное, по воспитанию людей, прививанию уважения к истории, учителям и философии ушу. Спорт - это не только спортивный результат, тактические навыки и технические умения, спорт - это прежде всего идеология общества, которое гордится своей страной, своими предками. Я благодарен послу Китая за визит, это самый спортивный посол в России", - сказал Матыцин.

"Спортивное сотрудничество двух стран продолжает углубляться, - отметил Чжан Ханьхуэй. - Спорт стал одной из наиболее широких сфер сотрудничества между Россией и Китаем, что подчеркивает особую его важность в отношениях между нашими странами. В России ушу становится все более популярным, и я думаю, что в будущем ушу все больше будет распространяться".

Соревнования завершатся 20 ноября. В них принимают участие более 700 спортсменов из 42 регионов России, будет разыграно 320 комплектов наград.