18 ноября, 14:47
КХЛ

Жамнов ожидает интересной работы на Матче звезд КХЛ с бывшими футболистами сборной России

Главный тренер "Спартака" возглавит команду дивизиона Боброва, ему будет помогать Александр Мостовой

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Работа на Фонбет - Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с бывшими игроками сборной России по футболу Александром Мостовым, Андреем Аршавиным, Романом Широковым и Дмитрием Сычевым ожидается интересной. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов, который на игре возглавит команду дивизиона Боброва.

Жамнову будет помогать двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Мостовой, обладатели Кубка и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита" и бронзовые призеры чемпионата Европы Аршавин и Широков - Андрею Разину и Алексею Кудашову соответственно, чемпион России и бронзовый призер чемпионата Европы Сычев - Михаилу Кравецу.

"Воспринял это хорошо. Я давно знаю ребят - Мостового, Широкова, мы общаемся. Я думаю, это будет интересно. Для меня это тоже впервые. Посмотрим, надеюсь, будет весело", - сказал Жамнов.

Матч звезд пройдет в Санкт-Петербурге на "СКА-Арене" 9-10 декабря. 

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КХЛ
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