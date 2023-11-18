18 ноября, 14:51
Фигурное катание

Фигуристы Худайбердиева и Базин выиграли ритм-танец на этапе Гран-при России в Самаре

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Егор Алеев/ ТАСС
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
© Егор Алеев/ ТАСС

Произвольный танец фигуристы представят в воскресенье

САМАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин заняли первое место в ритм-танце на четвертом этапе серии Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Самаре.

Фигуристы получили за прокат 84,27 балла. Второе место заняли Ирина Хавронина и Девид Нарижный (80,60), третьими стали Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (74,43).

Произвольный танец фигуристы представят в воскресенье.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
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