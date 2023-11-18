18 ноября, 15:14
Фигурное катание

Фигуристка Худайбердиева рассказала, что старается спокойнее катать новую программу

Дуэт Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина лидирует после ритм-танца на этапе Гран-при России в Самаре

САМАРА, 18 ноября. /ТАСС/. У фигуристки Елизаветы Худайбердиевой, выступающей в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным, получается более спокойно выполнять новую программу. Об этом она рассказала журналистам.

В субботу Худайбердиева и Базин заняли первое место в ритм-танце на четвертом этапе серии Гран-при России в Самаре.

"Было волнительно, как всегда, я переживаю, мандраж был, но спокойствие уже появляется в этой программе. Это был первый раз, когда зрители нас так приняли - стоя хлопали на поклоне, это очень круто. Не скажу, что это был суперпрокат, надеемся, он будет к чемпионату России и следующим стартам таким, но это было гораздо лучше и эмоциональнее, чем в Уфе. Довольны, будем настраиваться на завтрашний прокат", - сказала Худайбердиева.

"Мы еще пока решаем с платьем. Нас чуть подвело, что так освещается каждый шаг фигуристов на турнирах. Хотим показать сначала судьям. Нужно сначала посмотреть, как это будет выглядеть, мы в процессе решения, мой костюм мне тоже очень нравится", - добавила фигуристка.

Произвольный танец фигуристы представят в воскресенье. 

Теги:
Фигурное катание
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