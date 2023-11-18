Хоккеист Бурмистров поделился впечатлением от игры в звене "Спартака" с Голдобиным

Нападающий отметил, что звено старается создать момент в каждой смене

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игра в звене московского "Спартака" с форвардами Николаем Голдобиным и Павло Порядиным словно замедляется, так как никто из хоккеистов никуда не торопится. Об этом ТАСС рассказал нападающий красно-белых Александр Бурмистров.

Чемпион мира 2014 года Бурмистров в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с тольяттинской "Ладой" (5:3) забросил первую шайбу в сезоне. Он заменил в тройке Ивана Морозова, который выбыл до конца года из-за травмы.

"Я прекрасно знал, как они играют, - сказал Бурмистров. - Все это за счет того, что замедляется хоккей, никто никуда не торопится. Это значит, что мы не бежим вперед и не стараемся просто забрасывать шайбу в зону. Мы стараемся создать момент в каждой смене".

32-летний Бурмистров в 24 матчах набрал 9 очков по системе "гол+пас" (1+8). "Считаю, что начало сезона было неплохим. Потом была травма, пропустил восемь-девять игр, как-то вышел из колеи. Хорошо, что меня поддерживали ребята, тренеры", - сказал он.

"Спартак" возглавляет Западную конференцию и общую таблицу КХЛ с 49 очками после 33 матчей. В следующем матче красно-белые на выезде сыграют с ярославским "Локомотивом" 21 ноября.