18 ноября, 15:20
Фигурное катание

Фигуристы Хавронина и Нарижный удивились, что в Самаре их знают даже бабушки на скамейке

Спортсмены после ритм-танца на этапе Гран-при России занимают второе место

САМАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Ирина Хавронина и Девид Нарижный были удивлены тому, что в Самаре, где проходит этап серии Гран-при России по фигурному катанию, их узнают даже бабушки на скамейке. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления с ритм-танцем на турнире.

Хавронина и Нарижный занимают после ритм-танца второе место с результатом 80,60 балла. На первом месте идут Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (84,27 балла), на третьем - Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (74,43).

"Заметили на повторе, как люди с нами выступали, публика здесь, конечно, замечательная, - рассказала Хавронина. - Выходили после тренировки - бабушки на скамеечке сидели. Знали нас по именам - автографы, объятия. Здесь очень тепло зрители принимают".

Комментируя прокат, Нарижный отметил: "Мы много работали, как обычно, исправляли неточности, которые были, ошибки, которые были допущены на прошлых соревнованиях. В целом делали свою работу. Немного изменили начало дорожки, поменяли твизлы".

Произвольный танец фигуристы представят в воскресенье. 

Теги:
Фигурное катание
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