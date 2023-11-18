18 ноября, 15:25
Фигурное катание

Фигуристы Леонтьева и Горелкин рассказали, что успели соскучиться по стартам

Спортсмены занимают третье место после ритм-танца на этапе Гран-при России в Самаре

САМАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин успели соскучиться по соревнованиям за 3,5 недели, прошедших со старта в Уфе. Об этом спортсмены рассказали журналистам после выступления с ритм-танцем на этапе серии Гран-при России в Самаре.

Леонтьева и Горелкин дебютировали на взрослом уровне на этапе Гран-при в Уфе, где они заняли третье место. Фигуристы занимают третье место после проката ритм-танца и в Самаре.

"Мы много работали с нашими тренерами, немного видоизменили программы - шаги, рисунок. Где-то добавили в самбе, добавили скорости, чтобы лучше донести тему 80-х годов. Работали и еще раз работали, - рассказал Горелкин. - За эти три-четыре недели мы уже соскучились по соревнованиям. Атмосфера здесь суперская, нам нравится".

"Настраиваться было сегодня легче, чем на прошлом этапе, - отметила Леонтьева. - Катали достаточно спокойно, комфортно. А завтра будет еще полегче - нам сложнее выходит на ритм-танец".

На вопрос о костюме, с которым у фигуристов случился казус на старте в Уфе - у партнера оторвалась штрипка брюк, Горелкин рассказал: "Сделали все как нужно". 

Теги:
Фигурное катание
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