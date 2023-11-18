Хоккеист "Спартака" Рубцов отметил, что ему было непросто войти в игру после паузы

Нападающий не играл с 26 октября из-за травмы

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающему хоккейного клуба "Спартак" Герману Рубцову было непросто войти в игру после паузы из-за травмы. Об этом Рубцов рассказал ТАСС.

В субботу "Спартак" дома обыграл тольяттинскую "Ладу" (5:3) в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В последний раз Рубцов выходил на лед 26 октября в матче против "Сибири" (3:4).

"Я приехал в Москву, прошел обследование. Был сломан нос, мне его вправили. Потом восстанавливался спокойно, ничего серьезного особо не было, - сказал Рубцов. - С "Ладой" было некомфортно первые минуты из-за скоростей, без игровой практики было тяжело влиться в игру. Через смены все это проходит, и в следующем матче будет полегче".

Рубцов рассказал об игре во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) до матча с "Ладой". "Я сейчас съездил, попробовал, сыграл за "Химик", получил игровую практику. Это совершенно разные лиги. Сейчас ВХЛ становится серьезной лигой, потому что там играет много молодых ребят. Достаточно быстрая игра, там тоже есть мастеровитые игроки. Одно отличие - больше молодых ребят там", - подчеркнул он.