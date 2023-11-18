18 ноября, 16:29
Футбол в России

"Динамо" обыграло команду Медийной футбольной лиги 2Drots в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 2:1 обыграло столичную команду Медийной футбольной лиги 2Drots в товарищеском матче. Игра прошла в Москве на домашнем стадионе "Динамо" "ВТБ-Арена".

В составе победителей голы забили Роберто Фернандес (24-я минута) и Леон Зайдензаль (59). У 2Drots отличился Станислав Манаев (45+1). 19-летний Зайдензаль является воспитанником "Динамо" и провел дебютную игру в составе основной команды бело-голубых.

С первых минут в составах команд на поле вышли главные тренеры: Марцел Личка ("Динамо") и Дмитрий Кузнецов (2Drots), оба специалиста провели на поле по девять минут и были заменены, не отметившись результативными действиями. Также в составе "Динамо" сыграл бывший защитник команды Владимир Рыков, занимающий сейчас пост ассистента главного тренера второй команды бело-голубых. Рыков играл за "Динамо" с 2011 по 2014 год и с 2016-го по 2020-й, в составе команды он стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России (2017) и финалистом кубка страны (2012).

"Динамо" во второй раз играло с командой Медийной футбольной лиги. 25 июня 2022 года бело-голубые дома сыграли со столичным "Амкалом", игра закончилась победой "Динамо" со счетом 5:0. В составе бело-голубых на поле вышел нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин, являющийся воспитанником хоккейного "Динамо", игрок отметился забитым голом. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация