"Динамо" обыграло команду Медийной футбольной лиги 2Drots в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 2:1 обыграло столичную команду Медийной футбольной лиги 2Drots в товарищеском матче. Игра прошла в Москве на домашнем стадионе "Динамо" "ВТБ-Арена".

В составе победителей голы забили Роберто Фернандес (24-я минута) и Леон Зайдензаль (59). У 2Drots отличился Станислав Манаев (45+1). 19-летний Зайдензаль является воспитанником "Динамо" и провел дебютную игру в составе основной команды бело-голубых.

С первых минут в составах команд на поле вышли главные тренеры: Марцел Личка ("Динамо") и Дмитрий Кузнецов (2Drots), оба специалиста провели на поле по девять минут и были заменены, не отметившись результативными действиями. Также в составе "Динамо" сыграл бывший защитник команды Владимир Рыков, занимающий сейчас пост ассистента главного тренера второй команды бело-голубых. Рыков играл за "Динамо" с 2011 по 2014 год и с 2016-го по 2020-й, в составе команды он стал победителем второго по силе дивизиона чемпионата России (2017) и финалистом кубка страны (2012).

"Динамо" во второй раз играло с командой Медийной футбольной лиги. 25 июня 2022 года бело-голубые дома сыграли со столичным "Амкалом", игра закончилась победой "Динамо" со счетом 5:0. В составе бело-голубых на поле вышел нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин, являющийся воспитанником хоккейного "Динамо", игрок отметился забитым голом.