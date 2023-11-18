Бывший футболист "Зенита" Данни стал спортивным директором португальского "Маритиму"

Команда выступает во втором по силе дивизионе чемпионата страны

ТАСС, 18 ноября. Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и московского "Динамо" Мигел Данни назначен на должность спортивного директора португальского футбольного клуба "Маритиму". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России).

"Я хочу поблагодарить президента клуба за приглашение и оказанное мне доверие. Благодарю моих партнеров, родных и близких за поддержку в последние несколько дней. Больше чем вызов, надеюсь, что в конце сезона буду праздновать подъем нашей команды в классе", - написал он.

Данни 40 лет, он выступал за "Зенит" с 2008 по 2017 год. В составе петербургской команды португалец трижды выиграл чемпионат России, дважды - кубок страны, завоевал Суперкубок России и Суперкубок УЕФА. До "Зенита" Данни с 2005 года защищал цвета "Динамо".

"Маритиму" по итогам 10 туров занимает четвертое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата Португалии, набрав 19 очков.

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