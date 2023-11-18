Нападающего клуба НХЛ "Бостон" Лучича арестовали из-за обвинений в домашнем насилии

В клубе отметили, что будут работать с семьей игрока, чтобы оказать им любую поддержку

ТАСС, 18 ноября. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Милан Лучич был арестован из-за обвинений в домашнем насилии. Об этом сообщила телевизионная сеть WCVB-TV.

Подробности инцидента не сообщаются.

В "Бостоне" прокомментировали сложившуюся ситуацию. "В "Бостоне" осведомлены о ситуации с Миланом Лучичем. Организация очень серьезно относится к этим вопросам, и мы будем работать с семьей игрока, чтобы предоставить им любую поддержку и помощь, которая может им понадобиться", - говорится в сообщении.

Лучичу 35 лет, он был выбран "Бостоном" на драфте НХЛ в 2006 году под общим 50-м номером. В составе команды нападающий стал обладателем Кубка Стэнли (2011). В НХЛ игрок также защищал цвета "Калгари", "Эдмонтона" и "Лос-Анджелеса". В 2023 году Лучич вместе со сборной Канады выиграл чемпионат мира.