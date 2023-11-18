Ольховский считает, что теннисист Медведев слишком много ошибался в матче с Синнером

Россиянин проиграл итальянцу в полуфинале Итогового турнира ATP

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев допустил слишком много ошибок в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) против итальянца Янника Синнера. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу Синнера. В финале он сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

"Я ждал от Даниила большего, но надо сказать, что выход в полуфинал на Итоговом турнире - это уже прекрасный результат, - сказал Ольховский. - Мне кажется, Даниил сделал слишком много ошибок в тех ситуациях, когда этого можно было избежать. Ключевыми моментами стали проигранные подачи в первом сете со счета 40:0 и в третьем, после чего вернуться было тяжело. Я не сказал бы, что Синнер явно переигрывал Медведева, ключевые моменты Даниил проиграл сам".

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020).