Чеснокова разочаровала игра теннисиста Медведева в матче с Синнером

Россиянин уступил итальянцу в полуфинале Итогового турнира АТР

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков остался разочарован игрой россиянина Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) против итальянца Янника Синнера. Об этом он рассказал ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу Синнера. В финале он сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

"Несколько разочаровала игра Медведева, особенно в третьем сете, - сказал Чесноков. - В первых двух партиях игра была более-менее равная, но я до сих пор не могу понять, как он в первом сете отдал подачу со счета 40:0. Надо отметить, что и Синнер играл просто потрясающе, отлично двигался по корту, сейчас он показывает очень хороший теннис. Я надеялся в третьем сете увидеть борьбу, но у Даниила совсем ничего не получалось".

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020).