18 ноября, 18:08
Итоговый турнир ATP

Чеснокова разочаровала игра теннисиста Медведева в матче с Синнером

Россиянин уступил итальянцу в полуфинале Итогового турнира АТР

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков остался разочарован игрой россиянина Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) против итальянца Янника Синнера. Об этом он рассказал ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу Синнера. В финале он сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Карлосом Алькарасом.

"Несколько разочаровала игра Медведева, особенно в третьем сете, - сказал Чесноков. - В первых двух партиях игра была более-менее равная, но я до сих пор не могу понять, как он в первом сете отдал подачу со счета 40:0. Надо отметить, что и Синнер играл просто потрясающе, отлично двигался по корту, сейчас он показывает очень хороший теннис. Я надеялся в третьем сете увидеть борьбу, но у Даниила совсем ничего не получалось".

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020). 

Теги:
Итоговый турнир ATPМедведев, Даниил Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация