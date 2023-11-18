Россиянин Леонов не стал вице-президентом Международной федерации университетского спорта

Выборы нового руководства FISU проходили на генеральной ассамблее организации в Женеве

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Выдвинутого Российским студенческим спортивным союзом (РССС) Владимира Леонова не избрали на пост вице-президента Международной федерации университетского спорта (FISU). Об этом ТАСС сообщили в РССС.

"Владимир Леонов не был избран на пост вице-президента Международной федерации университетского спорта", - сообщил собеседник ТАСС.

С 17 по 18 ноября в Женеве проходила генеральная ассамблея FISU, во второй день состоялись выборы нового руководства Международной федерации университетского спорта. Одним из претендентов на пост вице-президента FISU был министр спорта Татарстана Леонов.

Президентом Международной федерации университетского спорта был единогласно избран швейцарец Леонц Эдер, первым вице-президентом - бразилец Лучано Атайде де Коста Кабрал, вице-президентами - Цзинь Лю (Китай), Пеннина Кабенге (Уганда), Верена Бурк (Германия) и Мариан Дымарский (Польша).

В ноябре 2019 года Олег Матыцин был избран главой Международной федерации университетского спорта на четырехлетний срок, в январе 2020 года он был назначен на пост министра спорта РФ.

Матыцин временно приостановил деятельность на посту президента FISU 23 марта 2021 года после того, как Спортивный арбитражный суд запретил высокопоставленным российским чиновникам возглавлять спортивные федерации до 16 декабря 2022 года. Обязанности главы FISU исполнял Эдер. 17 декабря 2022 года Матыцин временно возложил полномочия по руководству FISU на Эдера в соответствии с уставом организации.