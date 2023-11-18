18 ноября, 18:37
Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Щербакова стала победительницей Кубка президента ОАЭ по конкуру

Анастасия Щербакова. Михаил Синицын/ ТАСС
Анастасия Щербакова
© Михаил Синицын/ ТАСС

Также спортсменка получила $8 750

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Анастасия Щербакова стала победительницей Кубка президента Объединенных Арабских Эмиратов по конкуру. Как сообщили ТАСС в оргкомитете турнира, российская спортсменка вместе с кубком получила $8 750.

Соревнования проходили в подмосковном конноспортивном комплексе "Максима парк".

30-летняя Щербакова выступала на 12-летнем мерине по кличке Фаворит Бэк Ноергард. Второе место заняла Наталья Симония на Клене, третье - Сергей Петров на Баладинэ де Шаню. Симония получила от организаторов $7 000, Петров - $6 300.

Год назад обладателем Кубка президента ОАЭ стал Богдан Васьковский, второй тогда стала Дарья Самохина, третьей - Наталья Симония. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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