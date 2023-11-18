Россиянка Щербакова стала победительницей Кубка президента ОАЭ по конкуру

Также спортсменка получила $8 750

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Анастасия Щербакова стала победительницей Кубка президента Объединенных Арабских Эмиратов по конкуру. Как сообщили ТАСС в оргкомитете турнира, российская спортсменка вместе с кубком получила $8 750.

Соревнования проходили в подмосковном конноспортивном комплексе "Максима парк".

30-летняя Щербакова выступала на 12-летнем мерине по кличке Фаворит Бэк Ноергард. Второе место заняла Наталья Симония на Клене, третье - Сергей Петров на Баладинэ де Шаню. Симония получила от организаторов $7 000, Петров - $6 300.

Год назад обладателем Кубка президента ОАЭ стал Богдан Васьковский, второй тогда стала Дарья Самохина, третьей - Наталья Симония.