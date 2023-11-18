18 ноября, 18:41
Международная выставка-форум "Россия"

Финал кибертурнира "Битва за науку" прошел на выставке "Россия"

Победу в игре "Мир танков" одержал Максим Либакин

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Финальные соревнования по играм "Мир танков" и Dota 2 прошли в рамках международного студенческого кибертурнира "Битва за науку" на международной выставке-форуме "Россия". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Победу в игре "Мир танков" одержал Максим Либакин, второе место занял Максим Быков, тройку призеров замкнул Егор Безруков. В финале по Dota 2 команда университета "Синергия" победила соперников из Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова. На турнире присутствовали заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова и участник матча за мировую шахматную корону 2016 года Сергей Карякин, который провел показательный матч в шахматы с участниками соревнований.

"В этом году количество участников "Битвы за науку" увеличилось в трое по сравнению с прошлым турниром. Киберспорт начинает набирать обороты, и делает это очень усиленно - в частности, Владимир Путин подчеркнул, что нужно в этом направлении активно включаться", - сказала Петрова.

Первый международный турнир "Битва за науку" прошел в 2021 году и был приурочен к Году науки и технологий. В нем приняли участие более 1,3 тыс. игроков из России, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Соревнования организованы Министерством науки и высшего образования РФ при поддержке Федерации компьютерного спорта города Москвы. В программу соревнования вошли восемь игр: Dota 2, League of Legends, "Мир танков", "Танки блиц", Valorant, PUBG, "Калибр" и Standoff 2.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
Международная выставка-форум "Россия"
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