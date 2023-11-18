18 ноября, 18:54
Сборные по футболу

Более 30 футбольных фанатов из Уэльса задержали в Ереване

Часть болельщиков задержаны по подозрению в хулиганстве, часть - за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии

ЕРЕВАН, 18 ноября. /ТАСС/. Более 30 валлийцев, которые прибыли в Ереван на матч национальной команды против сборной Армении в квалификации к чемпионату Европы по футболу 2024 года, были задержаны местными силовиками. Об этом сообщили ереванскому порталу 24News в пресс-службе полиции.

"16 иностранцев были арестованы по подозрению в хулиганстве и переданы под следствие с соответствующими документами, - рассказали в полиции. - Еще 16 задержаны за появление в нетрезвом состоянии в общественном месте, доставлены в отделение и отпущены".

Матч прошел в субботу и закончился вничью со счетом 1-1. 

© Информационное агентство ТАСС
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