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НХЛ

Российский нападающий "Нэшвилла" Тренин забросил первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин (в центре). AP Photo/ George Walker IV
Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин (в центре)
© AP Photo/ George Walker IV

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Нэшвилла"

ТАСС, 19 ноября. "Нэшвилл" со счетом 4:2 обыграл "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Яков Тренин (13-я минута), Густав Нюквист (19) и Коул Смит (37, 60). У проигравших отличились Филипп Курашев (34) и Тайлер Джонсон (53). Тренин набрал первое очко в текущем регулярном чемпионате, на счету российского нападающего 15 матчей в нынешнем сезоне.

"Нэшвилл" прервал свою серию из четырех поражений, в последний раз команда победила 4 ноября, одолев на выезде "Эдмонтон" (5:2). По итогам 16 игр "Нэшвилл" занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 12 очками. В следующем матче команда в ночь на 21 ноября примет "Колорадо".

Для "Чикаго" данное поражение стало третьим подряд. Команда замыкает таблицу Центрального дивизиона, набрав 10 очков в 15 встречах. В следующей игре "Чикаго" в ночь на 20 ноября на своей площадке сыграет с "Баффало".

В другом матче игрового дня "Вегас" в гостях одолел "Филадельфию". Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу лидера Западной конференции. 

Теги:
НХЛ
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