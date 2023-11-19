Российский нападающий "Нэшвилла" Тренин забросил первую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу "Нэшвилла"

ТАСС, 19 ноября. "Нэшвилл" со счетом 4:2 обыграл "Чикаго" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Яков Тренин (13-я минута), Густав Нюквист (19) и Коул Смит (37, 60). У проигравших отличились Филипп Курашев (34) и Тайлер Джонсон (53). Тренин набрал первое очко в текущем регулярном чемпионате, на счету российского нападающего 15 матчей в нынешнем сезоне.

"Нэшвилл" прервал свою серию из четырех поражений, в последний раз команда победила 4 ноября, одолев на выезде "Эдмонтон" (5:2). По итогам 16 игр "Нэшвилл" занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 12 очками. В следующем матче команда в ночь на 21 ноября примет "Колорадо".

Для "Чикаго" данное поражение стало третьим подряд. Команда замыкает таблицу Центрального дивизиона, набрав 10 очков в 15 встречах. В следующей игре "Чикаго" в ночь на 20 ноября на своей площадке сыграет с "Баффало".

В другом матче игрового дня "Вегас" в гостях одолел "Филадельфию". Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу лидера Западной конференции.