18 ноября, 21:41,
обновлено 18 ноября, 21:50
Итоговый турнир ATP

Джокович в девятый раз вышел в финал Итогового турнира ATP

Новак Джокович. EPA-EFE/ Alessandro Di Marco
Новак Джокович
© EPA-EFE/ Alessandro Di Marco

В полуфинале серб победил испанца Карлоса Алькараса

ТАСС, 19 ноября. Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Джоковича. В финале он сыграет с итальянцем Янником Синнером, который в полуфинале победил россиянина Даниила Медведева (6:3, 6:7 (4:7), 6:1).

Джокович в девятый раз вышел в финал Итогового турнира ATP. Он сравнялся с чехом Иваном Лендлом, теннисисты делят второе место по этому показателю. Рекордсменом является швейцарец Роджер Федерер, который 10 раз доходил до решающего матча турнира. 

Теги:
Джокович, НовакИтоговый турнир ATP
© Информационное агентство ТАСС
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