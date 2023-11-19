В полуфинале серб победил испанца Карлоса Алькараса

ТАСС, 19 ноября. Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Джоковича. В финале он сыграет с итальянцем Янником Синнером, который в полуфинале победил россиянина Даниила Медведева (6:3, 6:7 (4:7), 6:1).

Джокович в девятый раз вышел в финал Итогового турнира ATP. Он сравнялся с чехом Иваном Лендлом, теннисисты делят второе место по этому показателю. Рекордсменом является швейцарец Роджер Федерер, который 10 раз доходил до решающего матча турнира.