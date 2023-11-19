18 ноября, 21:51,
обновлено 18 ноября, 22:24
Сборные по футболу

Футболисты сборной Франции со счетом 14:0 разгромили команду Гибралтара

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес, нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Антуан Гризманн. EPA-EFE/ SEBASTIEN NOGIER
Защитник сборной Франции Тео Эрнандес, нападающий Килиан Мбаппе и полузащитник Антуан Гризманн
© EPA-EFE/ SEBASTIEN NOGIER

Этот результат является рекордным в истории национальной команды

ТАСС, 19 ноября. Сборная Франции со счетом 14:0 обыграла команду Гибралтара в матче отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2024 года.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Маркус Тюрам (4-я минута), Варрен Заир-Эмри (16), Килиан Мбаппе (30, с пенальти, 74, 82), Жонатан Клосс (34), Кингсли Коман (36, 65), Юссуф Фофана (37), Адриен Рабьо (63), Усман Дембеле (73) и Оливье Жиру (89, 90+1). Защитник сборной Гибралтара Итан Сантос на 3-й минуте встречи забил мяч в свои ворота.

Сборная Франции одержала самую крупную победу в своей истории. 6 сентября 1995 года французы со счетом 10:0 одолели команду Азербайджана в отборе на чемпионат Европы 1996 года. Также сборная Франции одержала самую разгромную победу за время проведения квалификации к чемпионатам Европы. Ранее этот рекорд принадлежал сборной Германии, которая в сентябре 2006 года обыграла команду Сан-Марино со счетом 13:0.

Мбаппе вышел на третье место в списке бомбардиров сборной Франции, теперь на его счету 46 голов в составе национальной команды. Он обошел по этому показателю Антуана Гризманна (44). Впереди Мбаппе только Тьерри Анри (51) и Жиру (56). Также 24-летний нападающий довел количество забитых мячей в карьере до 300.

Заир-Эмри забил гол в возрасте 17 лет и 255 дней, он стал самым молодым автором гола сборной Франции более чем за 100 лет. В 1914 году нападающий Морис Гастиже отличился в матче за национальную команду в возрасте 17 лет и 128 дней. Заир-Эмри провел дебютный матч в составе национальной команды, он был заменен после забитого мяча из-за повреждения.

Сборная Франции лидирует в турнирной таблице группы B, набрав 21 очко. Французы досрочно отобрались на чемпионат Европы 2024 года. Заключительный матч квалификации сборная Франции проведет 21 ноября на выезде против команды Греции. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация