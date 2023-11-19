Футболисты сборной Франции со счетом 14:0 разгромили команду Гибралтара

Этот результат является рекордным в истории национальной команды

ТАСС, 19 ноября. Сборная Франции со счетом 14:0 обыграла команду Гибралтара в матче отборочного турнира к чемпионату Европы по футболу 2024 года.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Маркус Тюрам (4-я минута), Варрен Заир-Эмри (16), Килиан Мбаппе (30, с пенальти, 74, 82), Жонатан Клосс (34), Кингсли Коман (36, 65), Юссуф Фофана (37), Адриен Рабьо (63), Усман Дембеле (73) и Оливье Жиру (89, 90+1). Защитник сборной Гибралтара Итан Сантос на 3-й минуте встречи забил мяч в свои ворота.

Сборная Франции одержала самую крупную победу в своей истории. 6 сентября 1995 года французы со счетом 10:0 одолели команду Азербайджана в отборе на чемпионат Европы 1996 года. Также сборная Франции одержала самую разгромную победу за время проведения квалификации к чемпионатам Европы. Ранее этот рекорд принадлежал сборной Германии, которая в сентябре 2006 года обыграла команду Сан-Марино со счетом 13:0.

Мбаппе вышел на третье место в списке бомбардиров сборной Франции, теперь на его счету 46 голов в составе национальной команды. Он обошел по этому показателю Антуана Гризманна (44). Впереди Мбаппе только Тьерри Анри (51) и Жиру (56). Также 24-летний нападающий довел количество забитых мячей в карьере до 300.

Заир-Эмри забил гол в возрасте 17 лет и 255 дней, он стал самым молодым автором гола сборной Франции более чем за 100 лет. В 1914 году нападающий Морис Гастиже отличился в матче за национальную команду в возрасте 17 лет и 128 дней. Заир-Эмри провел дебютный матч в составе национальной команды, он был заменен после забитого мяча из-за повреждения.

Сборная Франции лидирует в турнирной таблице группы B, набрав 21 очко. Французы досрочно отобрались на чемпионат Европы 2024 года. Заключительный матч квалификации сборная Франции проведет 21 ноября на выезде против команды Греции.