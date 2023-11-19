18 ноября, 22:16
ММА

Минеев вернется в зону СВО в декабре

Владимир Минеев. Эрик Романенко/ ТАСС
Владимир Минеев
© Эрик Романенко/ ТАСС

В ночь на воскресенье боец победил Ивана Штыркова в поединке по правилам кикбоксинга

СОЧИ, 19 ноября. /ТАСС/. Российский боец Владимир Минеев в декабре вернется в зону специальной военной операции (СВО). Об этом Минеев рассказал журналистам.

В ночь на воскресенье Минеев победил Ивана Штыркова единогласным решением судей в бою по правилам кикбоксинга.

"Командировка планируется в декабре", - сказал Минеев.

33-летний Минеев был ранее избран депутатом Народного собрания ДНР.

В период частичной мобилизации Минеев получил повестку и явился в военкомат по месту прописки, ранее боец служил в ВДВ. Командование воинской части предоставило бойцу бронь, поскольку он не подпадает под критерии частичной мобилизации. Позднее спортсмен подписал контракт. 

Теги:
ММА
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