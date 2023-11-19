19 ноября, 04:25,
обновлено 19 ноября, 05:06
НХЛ

Панарин установил рекорд "Рейнджерс" по матчам с набранными очками подряд со старта сезона

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. AP Photo/ Jason Redmond
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
© AP Photo/ Jason Redmond

Россиянин набрал 26 очков в 15 первых матчах сезона

ТАСС, 19 ноября. "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 5:3 обыграл "Нью-Джерси" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами у победителей отметились Артемий Панарин (9-я, 52-я минуты), Джимми Визи (15, 58), Блейк Уилер (59). У проигравших отличились Джек Хьюз (10), Ондржей Палат (20) и Эрик Хаула (52). Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 30 бросков из 33.

Панарин установил рекорд "Рейнджерс" по матчам подряд с набранными очками со старта сезона. Он набрал 26 очков в 15 встречах. Ранее достижение принадлежало Роду Жильберу, который набрал набрал 23 очка в 14 первых играх сезона-1972/73. Рекорд клуба по результативной серии на любом отрезке регулярного сезона принадлежит Брайану Литчу (17 матчей). Также Панарин опередил Дмитрия Квартальнова (14 матчей) и стал лучшим российским хоккеистом НХЛ по этому показателю.

"Рейнджерс" возглавляют Столичный дивизион с 25 очками после 15 матчей. "Нью-Джерси" в этом дивизионе идет пятым с 17 очками в 16 встречах. В следующем матче "Рейнджерс" 21 ноября на выезде сыграют с "Далласом", "Нью-Джерси" на два дня позже в гостях встретится с "Детройтом".

В других матчах игрового дня "Вашингтон" дома со счетом 4:3 обыграл "Коламбус", Александр Овечкин у победителей забросил 827-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в карьере. Теперь он отстает от канадца Уэйна Гретцки, владеющего рекордом, на 67 голов. Заброшенной шайбой также отметился российский защитник "Коламбуса" Иван Проворов.

"Тампа" обыграла "Эдмонтон" (6:4), у победителей нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев набрали по три очка. Игроки "Айлендерс" на выезде одолели "Калгари" (5:4 по буллитам), вратарь клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 35 бросков из 39. "Каролина" победила "Питтсбург" (4:2), нападающий победившей команды Андрей Свечников отметился результативной передачей. "Виннипег" переиграл "Аризону" (5:2), нападающий Владислав Наместников забросил шайбу. "Колорадо" одержал выездную победу над "Далласом" (6:3), нападающий победившей команды Валерий Ничушкин записал на свой счет гол и результативную передачу, вратарь "Колорадо" Александр Георгиев отразил 25 бросков из 28. 

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НХЛ
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