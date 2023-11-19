19 ноября, 04:37
Шахматные турниры

Непомнящий занял третье место на этапе Grand Chess Tour в США

Ян Непомнящий. Сергей Фадеичев/ ТАСС
Ян Непомнящий
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Первым стал американец Фабиано Каруана, вторым - француз Максим Вашье-Лаграв

ТАСС, 19 ноября. Российский шахматист Ян Непомнящий занял третье место в общей турнирной таблице этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США, штат Миссури).

Непомнящий завершил турнир с 20 очками. Первым стал американец Фабиано Каруана (21). Второе место занял француз Максим Вашье-Лаграв (20,5).

В заключительный день соревнования Непомнящий одержал три победы, четырежды сыграл вничью и потерпел два поражения.

В соревновании приняли участие 10 шахматистов. В три первых игровых дня участники провели турнир по быстрым шахматам, в заключительные два дня - по блицу. Непомнящий занял второе место на третьем этапе Grand Chess Tour, который прошел в июле в Хорватии. Последний этап - Кубок Синкфилда - пройдет в Сент-Луисе с 19 ноября по 2 декабря. Общий призовой фонд Grand Chess Tour составляет $1,4 млн. 

Теги:
СШАРоссияШахматные турнирыНепомнящий, Ян Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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