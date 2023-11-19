Чесноков считает, что теннисист Медведев провел хороший сезон

Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев показывал хорошие результаты в этом сезоне. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

18 ноября Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и завершил выступления в текущем сезоне.

"Я считаю, что Медведев провел хороший сезон. Немного не получилось начало, но потом он выдал потрясающую серию, выиграл несколько турниров подряд, впервые выиграл титул на грунте. Обидно, что завершил двумя поражениями подряд, но по итогам года остался третьим в мире, это отличный результат", - сказал Чесноков.

"Есть еще над чем работать. Многие игроки привыкли к тому, что он очень далеко стоит на приеме, и этим пользуются. На Итоговом турнире ATP у него было много ошибок в ударах с лету, этот компонент тоже нужно подтянуть, а в остальном он в полном порядке", - добавил собеседник агентства.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне Медведев девять раз выходил в финалы соревнований ATP и завоевал пять титулов. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.